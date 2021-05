De rechtbank in de Belgische stad Brugge heeft VRT-journalist Bart Aerts vier maanden voorwaardelijke celstraf gegeven omdat hij misbruik heeft gemaakt van het inzagerecht in het dossier van de zogenoemde 'Kasteelmoord'. De zoon van de hoofddader kreeg dezelfde straf, meldt VRT Nieuws maandag.

Aerts maakte in 2016 een reportage over de moord op de Belgische kasteelheer Stijn Saelens in 2012. In de uitzending van het programma Terzake waren in november 2016 geheime geluidsopnames te horen uit het dossier van de zaak.

Peter Gyselbrecht, de zoon van hoofddader André Gyselbrecht, bekende de opnames te hebben doorgespeeld aan de Belgische omroep VRT. Tijdens het onderzoek naar het lekken van de opnames kwam ook Aerts in beeld.

Tijdens zijn verweer in de rechtszaal liet Aerts weten dat hij slechts zijn journalistieke plicht had vervuld. De rechters gingen hier niet in mee. Volgens hen wilde de journalist de familie van het slachtoffer van de Kasteelmoord beschadigen.

De rechters oordeelden dat Aerts mogelijke beïnvloeding door de familie van het slachtoffer aan de kaak mocht stellen. De journalist van de nieuwsredactie van VRT had dit echter niet mogen doen door de tapgesprekken te gebruiken.

Omdat de zaak meer dan vier jaar oud is, krijgen Aerts en Gyselbrecht slechts een voorwaardelijke celstraf.

'Veroordeling erg gevaarlijk voor alle journalisten'

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) laat weten verbaasd te zijn over het vonnis. "Dat er nu toch een veroordeling volgt, na een huiszoeking en inbeslagnames bij een journalist, is erg gevaarlijk voor alle journalisten", aldus algemeen secretaris Pol Deltour van de VVJ.

"Bart Aerts had niet de bedoeling om de familie Saelens in een kwaad daglicht te stellen of om het onderzoek te beïnvloeden. Hij wilde wel een aantal terechte vragen stellen over een maatschappelijk relevant dossier."

De VVJ hoopt dat de rechters in hoger beroep tot een ander oordeel komen. Of Aerts in hoger beroep gaat, is niet bekend. Gyselbrecht heeft via zijn advocaat laten weten dit wel doen.