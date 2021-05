De finale van LEGO Masters heeft zaterdagavond bijna anderhalf miljoen kijkers getrokken. Daarmee was het spelprogramma op RTL 4 het op een na best bekeken programma van de avond.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

LEGO Masters werd gepresenteerd door Kürt Rogiers en Ruben Nicolai. Het spelprogramma draait om het bouwen van de bijzonderste LEGO-creaties zonder het gebruik van handleidingen.

De finale werd gewonnen door het Nederlands-Belgische koppel Thomas en Roy. Zaterdagavond lieten zij het duo Bibi en Marcel en het duo Julien en Han achter zich.

In de top vijf van best bekeken programma's staan verder Ik Vertrek: Even Weg (1,34 miljoen kijkers), de Songfestival-editie van Beste Zangers Songfestival (1,26 miljoen kijkers) en het NOS Journaal van 18.00 uur (985.000 kijkers). De moederdagspecial van All You Need Is Love op RTL 4 trok zaterdag 867.000 kijkers.