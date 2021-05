LuckyTV-maker Sander van de Pavert leest nooit wat mensen van zijn filmpjes vinden omdat hij daardoor naar eigen zeggen van slag raakt.

"Ik heb een Twitter-, Facebook- en YouTube-account, maar ik vind het allemaal verschrikkelijk", vertelt Van de Pavert in Volkskrant Magazine.

"Ik lees nooit reacties. Als mijn vriendin begint van: 'Goh, dat filmpje van gisteren, mensen vinden dat echt...', dan schreeuw ik door haar heen: 'Ik wil het niet weten!'. Ik heb een filter in mijn browser zodat ik mezelf niet tegenkom als ik aan het googelen ben. Want dan zie ik wat een of andere lul ervan vond, of wat hij met mijn filmpjes gedaan heeft, en dan ben ik meteen van slag."

In de begindagen van LuckyTV, dat in 2005 een vast onderdeel werd van De Wereld Draait Door en tegenwoordig te zien is in Beau en Jinek, nam Van de Pavert zijn filmpjes op op VHS-banden en zette het daarna over op een kleiner bandje.

"Dan kwam iemand het halen op een motorfiets en bracht het naar Amsterdam. Maar terwijl ik al die tijd hetzelfde ben blijven doen, hebben ze achter mijn rug om alles veranderd. Van mij mag het allemaal weg, dat hele socialemedia-aspect. Ik zou het liefst willen dat ik die filmpjes gewoon met een beitel uit een stuk hout kon hakken."