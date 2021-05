De politie Oost-Nederland onderzoekt wat er in de nacht van vrijdag op zaterdag precies is gebeurd bij het stadion van De Graafschap. Bij het onthaal van de spelersbus mishandelden aanhangers van de voetbalclub een persfotograaf en belaagden andere journalisten.

De politie gaat onder meer in gesprek met de stewards die waren ingezet om de terugkeer van de ploeg, die in Amsterdam met 1-1 had gelijkgespeeld tegen Jong Ajax, in goede banen te leiden.

Bij de ongeregeldheden kreeg een persfotograaf te maken met duw- en trekwerk, aldus de politie. De fotograaf liep een verwonding op aan zijn duim.

Ook zullen eventuele filmbeelden worden bekeken om vast te stellen wat er precies is gebeurd. De fotograaf heeft gezegd aangifte te doen van mishandeling, maar heeft dat volgens de politie nog niet gedaan. Als hij het doet, zal er uitgebreid met hem worden gesproken over het voorval.

Supporters wilden ploeg hart onder de riem steken

Ongeveer tweehonderd De Graafschap-supporters waren naar het stadion gekomen om de spelersbus te begroeten die terugkeerde uit Amsterdam na het gelijkspel tegen Jong Ajax. Ze deden dit om de ploeg, die promotie naar de Eredivisie misliep, een hart onder de riem te steken.

De spelers werden onthaald met spreekkoren en vuurwerk. De poorten van het stadion waren opengezet. Er was een flinke politiemacht op de been en er vloog een drone boven het stadion, maar de politie greep verder niet in. De meeste supporters gingen vrij snel weg toen de spelers naar binnen gingen.

Geweld tegen journalisten is de afgelopen maanden vaker voorgekomen. Vorige maand raakten een persfotograaf en zijn vriendin gewond toen omstanders de auto waarin zij zaten in een greppel duwden met een shovel. In maart werden verslaggevers van PowNed en Rijnmond aangevallen toen zij verslag wilden doen bij kerken die ondanks de coronamaatregelen hun deuren openden voor een groot publiek.