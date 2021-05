First & Last, het SBS-programma van Britt Dekker en Martien Meiland dat twee weken geleden van start ging, blijft kijkers verliezen.

Naar de eerste aflevering van de spelshow, waarin elf deelnemers verschillende rondes moeten doorkomen om er uiteindelijk met 25.000 euro vandoor te gaan, keken 750.000 mensen. Vorige week schakelden 629.000 mensen in en vrijdagavond waren dat er nog 519.000.

Het programma eindigde daarmee op de 22e plek op de lijst met de best bekeken programma's van Stichting KijkOnderzoek. Op de eerste plek was het NOS Journaal van 20.00 uur te vinden, met ruim 1,9 miljoen kijkers. The Voice Kids volgt met ruim 1,3 miljoen kijkers.