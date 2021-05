Er komen vanaf volgend jaar geen reguliere afleveringen van Andere Tijden meer op televisie, bevestigt de omroep NTR vrijdag na berichtgeving door het AD. Het bekroonde geschiedenisprogramma gaat vanaf 1 januari verder "in een andere vorm".

"Wij betreuren het natuurlijk enorm dat er geen plaats meer is voor de reguliere afleveringen van een programma dat wij bij de NTR (en veel kijkers met ons) als een instituut beschouwen, maar Andere Tijden blijft dus bestaan", laat een woordvoerder van de omroep weten.

Hoe die andere vorm eruit komt te zien, is nog onduidelijk. "Hiervoor leven er bij de redactie al veel ideeën, niet alleen voor tv, maar ook voor online en audio (podcast). Deze ideeën worden de komende maanden verder uitgedacht en uitgewerkt."

Vanaf 1 januari worden er nog wel specials uitgezonden, maar hoeveel dat er zullen zijn, is nog onbekend. Daarover lopen nu gesprekken tussen de NPO en de NTR.

Liefhebbers van het programma zijn vrijdagochtend een petitie gestart die gericht is aan de NPO. Ze spreken van een "historische vergissing" en vragen om het behoud van het bekroonde geschiedenisprogramma.

"Tegen de amechtige en kansloze verjongingsoperatie en tegen de kijkcijferterreur. Voor Andere Tijden, weg met de bezuinigingen", schrijft journalist Wouke van Scherrenburg. De petitie was om 10.00 uur al meer dan drieduizend keer getekend.

Programma won Nipkowschijf

Andere Tijden bestaat al 21 jaar en won in 2001, een jaar na de start, de Zilveren Nipkowschijf. In het programma wordt aandacht besteed aan historische kwesties en (bijna) vergeten gebeurtenissen uit het recente verleden, zoals studentenontgroeningen, de Tweede Wereldoorlog, krakersrellen of de laatste wereldbeker van Ajax.

Het programma, momenteel gepresenteerd door Astrid Sy (foto), trok op het hoogtepunt in 2008 gemiddeld 542.000 kijkers. Dat zijn er nu gemiddeld 281.000. Vanwege bezuinigingen werd drie jaar geleden het aantal uitzendingen per jaar al teruggebracht van 35 naar 18.