Petit Chateau, het programma waarin Maxime en Montana Meiland kinderkamers een make-over geven, is donderdagavond door 783.000 mensen gezien. De show van de zussen valt daarmee net buiten de de top tien van best bekeken programma's.

Donderdag werd de eerste aflevering van het nieuwe programma uitgezonden. In gesprek met NU.nl vertelde Maxime dat ze het lastig vond om in te schatten of Petit Chateau succespotentie heeft. "Tv blijft altijd moeilijk. Je kunt niet inschatten wat mensen ervan vinden", vertelde de realityster.

Droomhuis Gezocht, dat van plek in het programmaschema wisselde omdat Jandino's Bezorgservice op het laatste moment uit de programmering werd gehaald, wist 794.000 kijkers te boeien. De eerste aflevering van de EO-natuurserie Perfect Planet, dat vlak daarvoor werd vertoond op NPO1, is gezien door ruim een miljoen mensen.

De dag top 5 van donderdag 6 mei 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.152.000 kijkers

2. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.291.000 kijkers

3. Half Acht Nieuws (RTL 4) - 1.273.000 kijkers

4. EenVandaag (NPO1) - 1.142.000 kijkers

4. I Can See Your Voice (SBS) - 1.112.000 kijkers