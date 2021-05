Het met een Zilveren Nipkowschijf bekroonde geschiedenisprogramma Andere Tijden zou vanaf volgend jaar niet meer op televisie te zijn, meldt het AD donderdag. De NPO kan dit nieuws nog "niet bevestigen of ontkennen", omdat er nog wordt gesproken met omroepen over de nieuwe programmering.

"Natuurlijk betreuren wij het enorm dat er geen plaats meer is voor de reguliere afleveringen van een programma dat wij bij de NTR (en veel kijkers met ons) als een instituut beschouwen", reageert een woordvoerder. Komend jaar staan nog wel enkele speciale uitzendingen van het programma op stapel.

De NPO-woordvoerder zegt donderdag echter nog "druk in gesprek" te zijn met de omroepen over de programmering van volgend jaar. Meer dan dat kan de publieke omroep in dit stadium niet zeggen, aldus de woordvoerder.

Eerder moest het NTR-programma, dat wordt uitgezonden op NPO2 en gepresenteerd door historica Astrid Sy, het aantal uitzendingen per jaar al terugbrengen van 35 naar 18. Andere Tijden, waarin historische onderwerpen worden behandeld, wordt sinds maart 2000 uitgezonden.

Andere Tijden lijkt niet het enige programma te zijn dat onder druk staat bij de NPO. Al langer is duidelijk dat ook andere bekende titels zoials Radar en Opsporing Verzocht, mogelijk minder zendtijd krijgen. Hierdoor zou er meer ruimte komen voor programma's voor jongere kijkers.