Het 5 meiconcert, waarmee de viering van Bevrijdingsdag werd afgesloten, heeft 1,27 miljoen kijkers getrokken op NPO1. Het was het op een na best bekeken programma van woensdag, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Onder begeleiding van het Metropole Orkest stonden onder anderen Maan, André van Duin, Laetitia Gerards, Shary-An, Hanin, ZO! Gospel Choir en ISH Dance Collective op het podium van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Claudia de Breij zong een deel van haar nummer Mag ik dan bij jou in het Duits, dat ze tien jaar geleden heeft vertaald met hulp van haar Duitse buurvrouw. Stef Bos praatte het programma aan elkaar. Hij vertelde persoonlijke anekdotes die "het idee van vrijheid voor iedereen tastbaar maken".

Het concert was, zonder publiek, rechtstreeks te zien op televisie. Net als vorig jaar waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima er niet bij. Normaal gesproken zijn ze er wel en varen ze na afloop weg over de Amstel, terwijl ze worden uitgezwaaid door het publiek langs de kades en vanaf bootjes, op de klanken van het nummer We'll Meet Again. Dat lied klonk nu als afsluiting in Carré, gezongen door alle artiesten samen.

De nationale viering van Bevrijdingsdag, waarin de Duitse bondskanselier Angela Merkel vanuit Berlijn online de 5 meilezing hield en demissionair premier Mark Rutte het Bevrijdingsvuur ontstak, trok 390.000 kijkers. Het programma, hekkensluiter in de kijkcijferlijst van woensdag, werd om 12.00 uur uitgezonden via NPO1.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok de meeste kijkers: 2,24 miljoen.