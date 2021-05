De ideale kinderkamer: Maxime en Montana Meiland helpen in Petit Chateau ouders die het zelf even niet zo goed meer weten. Fans van de familie weten dat de twee zussen behangen, schilderen en klussen niet schuwen, maar in gesprek met NU.nl vertellen ze dat ze in de huizen van de kandidaten toch voorzichtiger zijn dan thuis.

"Bij ons thuis doen we nog weleens onverantwoorde dingen, met een hele oude ladder een lamp van het plafond halen bijvoorbeeld. Dat je denkt: hoe haal je het in je hoofd?", aldus Maxime Meiland, die ook weleens een ladder op een tafel heeft gezet om ergens bij te kunnen.

"Of dat er door een ladder gaten in de muren komen. In je eigen huis is dat ook niet leuk, maar daar doe je het toch makkelijker dan in iemand anders huis, haha."

Montana en Maxime zijn vanaf donderdag wekelijks te zien tijdens de opknapbeurten van de slaapkamers, het is voor de twee hun eerste televisieproject zonder hun ouders, en dat is bevallen. Montana: "Het is heel leuk, een beetje ouderwets kibbelen, dat is wel lekker. En je kunt veel van elkaar hebben." Maxime: "En toch wel echt anders dan met papa en mama hoor."

Serie houdt een spiegel voor

De realityserie hield de zussen al een spiegel voor, maar in het nieuwe klusprogramma zien ze weer nieuwe dingen. Maxime: "Als iets niet lukt qua klussen, zie ik dat ik helemaal omsla en roep: 'Ja, laat maar die troep!' Montana kan dat echt beter handelen."

Als kinderen keken de twee al graag samen naar programma's waarin huizen een make-over krijgen. "Wij waren vroeger al heel erg fan van 'Move that bus' (Extreme Makeover: Home Edition, red.), ken je dat?", aldus Maxime. "Die bus hadden wij ook graag willen hebben", vult Montana aan. Maxime: "Maar dat was boven het budget, dus dat kon niet, haha."

De opnames van het programma vonden voor een groot deel tijdens de lockdown plaats, waardoor Montana zich geen zorgen hoefde te maken over haar winkel in Noordwijk. "De winkel was dicht, anders had ik het achteraf ook echt te druk gehad. Het was eigenlijk een soort geluk, al wil ik zeker niet zeggen dat ik het fijn vond."

Niet rustiger aan door zwangerschap

De dagen waren intensief, ook doordat ze zelf spullen maakten voor de kinderkamers. "Ik heb één favoriet, dat was bij een autosloperij, toen hebben we zelf de neus van een auto eraf gehaald. Zij op zo'n heftruck stapels met auto's verplaatsen en ik uiteindelijk die neus er afzagen", aldus Montana. Maxime: "Het is niet alleen leuker om het zelf te doen, maar ook veel leuker om naar te kijken dan gewoon winkelen. Je ziet ons echt iets doen."

Maxime is in verwachting van een dochter en dus zou het niet gek zijn als ze het iets kalmer aan had gedaan tijdens de opnames. "Nee, helemaal niet. Sowieso hebben we het over een paar maanden opgenomen en tijdens de eerste maanden was ik nog niet eens zwanger. Maar ik ben sowieso niet zo moeilijk hoor, ook met verhuizen. Ik ga het gewoon doen. Als ik pijn krijg, neem ik wel even pauze. Maar ik doe gewoon alles."

De familieserie is een ongelofelijk succes voor SBS en een zesde seizoen is maandag al aangekondigd. Maar de zussen gaan er niet zomaar van uit dat er ook een tweede seizoen van Petit Chateau komt. Montana: "Maar we hopen het wel, want we zijn heel enthousiast." Maxime: "Tv blijft altijd moeilijk. Je kunt niet inschatten wat mensen ervan vinden."

De zussen hebben genoten van hun samenwerking. Foto: Wessel de Groot

Reacties vielen de laatste tijd zwaarder

Dat blijkt ook uit de reacties online: veel mensen zijn groot fan van de familie, maar er zijn ook mensen die kritiek leveren op de zussen en hun ouders. Over het algemeen kunnen ze daar goed mee omgaan, maar de laatste tijd viel het Maxime zwaarder.

"De afgelopen drie uitzendingen ging het op Twitter echt heel erg negatief los over mij. Dat was wel dat ik voor het eerst dacht: hè gadver", aldus Maxime.

De familie bespreekt dergelijke dingen onderling en heeft veel steun aan elkaar. Zich verdedigen tegen die negatieve berichten wil Maxime niet. "Kritiek hoort er ook wel bij, dus ik laat het maar gaan, al zal er echt wel een moment zijn geweest dat ik dacht: nu wil ik reageren!"

Montana ziet de berichten wel, maar negeert ze voor het grootste gedeelte. "Soms lees ik nog weleens wat, klik ik op een kop en zie ik daar in de tekst vervolgens helemaal niets van terug."

Roem went nog altijd niet

Over het algemeen vinden de zussen het heel leuk om te zien hoe iedereen met ze meeleeft. De roem went nog altijd niet. Maxime: "Het is nog steeds niet ingedaald, ik vind het allemaal zo raar. Het is niet normaal hoeveel mensen er wekelijks kijken." Montana: "En dat het ook zo blijft, echt heel bijzonder."

Een garantie voor een succesvol Petit Chateau levert dat niet, maar hoe dan ook willen de zussen wel meer samen maken. Maxime: "Ik vind tv maken heel leuk en deze combinatie ook heel leuk, want de dynamiek is anders. Maar Montana heeft het natuurlijk heel druk met de winkel."

Hun vader achterna, die nu ook een spelshow presenteert, ziet Maxime niet helemaal voor zich. "Het is wel een hele andere tak, zo'n studioding, met een autocue. En ik ben dyslectisch, dus dat wordt niks, haha. Maar presenteren in een vrijere rol lijkt me wel heel leuk, gewoon op locatie, dat je jezelf kan zijn. Ik vind dat papa het onwijs goed doet in First and Last, maar ik weet niet of ik dat zou kunnen. Maar ik zou wel nog langer televisie willen maken."

