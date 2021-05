Het programma rondom de Nationale Dodenherdenking op de Dam, uitgezonden op NPO1, is dinsdagavond door 3,3 miljoen kijkers bekeken. In totaal stemden ruim 7,3 miljoen kijkers even op de uitzending af, wat erop wijst dat het aantal rond de twee minuten stilte om 20.00 uur nog flink hoger lag dan de 3,3 miljoen.

De twee minuten stilte, het leggen van de kransen en de toespraken, van onder anderen André van Duin, werden ook op NPO2 en NPO3 uitgezonden, waar bij elkaar nog eens 635.000 mensen naar keken.

Het NOS Journaal, dat direct na de herdenking volgde, was het best bekeken programma van de avond met 3,78 miljoen kijkers.

De herdenking op de Waalsdorpervlakte, uitgezonden op RTL 4, 5, 7 en 8, trok in totaal bijna een miljoen kijkers.

De oorlogsfilm Bankier van het verzet uit 2018 wist na het NOS Journaal nog zo'n 853.000 mensen te boeien. Het bepaalde daarmee de top tien van best bekeken programma's.