De Olympische Spelen zijn ook de komende jaren bij de NOS te zien. Discovery heeft de Nederlandse omroep een sublicentie verleend voor de televisie- en radiorechten van de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 en de Olympische Zomerspelen van Parijs in 2024.

De overeenkomst houdt in dat de NOS de sportevenementen in Peking en Parijs live kan uitzenden op televisie en via NOS.nl, de NOS-app en NPO Start. Voor de Spelen in de Franse hoofdstad heeft de publieke omroep een extra digitale stream.

De NOS was al verzekerd van een sublicentie voor de eerstvolgende Olympische Spelen, die aankomende zomer in Tokio plaatsvinden.

"Het olympisch vuur blijft branden bij de NOS. We hebben vorig jaar gemerkt wat het gemis van sport betekent voor de samenleving. Sport verbindt, socialiseert en enthousiasmeert. Dat we in de komende vier jaar drie Olympische Spelen voor iedereen in Nederland mogen uitzenden, is goed nieuws", aldus algemeen directeur Gerard Timmer.