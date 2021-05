Dino's Bezorgservice, het nieuwe programma van Jandino Asporaat, zal voorlopig geen plek meer krijgen in de programmering van de publieke omroep. Netmanager Remco van Westerloo stelt dat er momenteel te weinig mensen kijken en zoekt een betere plek in het schema voor de laatste vier afleveringen, meldt hij dinsdag aan het AD.

"We hebben dit besloten omdat we het spijtig vinden dat te weinig kijkers het weten te vinden op deze avond", legt Van Westerloo uit.

"Dino's Bezorgservice is een grappig en verbindend programma met een bevlogen presentator. Het programma verdient een geschikter uitzendmoment; daar gaan we komende tijd naar op zoek, zodat de resterende vier afleveringen van het programma een betere kans krijgen om z'n publiek te vinden."

In Asporaats programma, dat hij maakt voor de NTR, bezoekt hij bijzondere dorpen in Nederland. De cabaretier en presentator omschreef het als "een show vol verrassingen waarin opvallende inwoners in het zonnetje worden gezet en bijzondere pakketjes de weg naar hun bestemming vinden".

Twee afleveringen van het programma zijn al uitgezonden op donderdagavond om 21.30 uur. De eerste week werd de show door 435.000 kijkers bekeken, 335.000 kijkers stemden op de tweede aflevering af.

Op NPO1 zullen vanaf komende donderdag afleveringen van Droomhuis Gezocht (Omroep MAX) worden uitgezonden.