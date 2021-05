Conan O'Brien is op 24 juni voor het laatst te zien met zijn dagelijkse latenightshow Conan, dat wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender TBS. De presentator neemt na elf jaar afscheid.

O'Brien begon in 2010 met zijn programma en maakte tot nu toe bijna vijftienhonderd afleveringen. Daarvoor presenteerde hij andere talkshows, waaronder The Tonight Show. Bij elkaar opgeteld is hij met inmiddels 28 jaar de langstzittende talkshowpresentator op de late avond in de Verenigde Staten.

"Het plan is dat we veel beelden van onze favoriete momenten van de afgelopen elf jaar gaan vertonen", blikte de 58-jarige televisiemaker maandag alvast vooruit op de laatste uitzendingen, waarin hij een aantal speciale gasten wil uitnodigen. "Ik denk dat het heel leuk gaat worden", zei hij in zijn programma.

Na zijn vertrek krijgt O'Brien op HBO Max een wekelijks programma. Wanneer dat te zien is, is nog niet bekend.