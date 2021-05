Nick Schilder en Simon Keizer hadden vorig weekend een goed weekend: vrijdag keken 1,4 miljoen mensen naar de docureeks die ze met Kees Tol over ABBA maakten en zondag zetten 1,2 miljoen mensen de televisie op Onmogelijke Duetten. Schilder vertelt aan NU.nl dat hij na een uitzending altijd even op sociale media kijkt wat mensen vinden.

"Ik wil wel weten wat het sentiment is. Zo las ik na Onmogelijke Duetten dat mensen het haardvuur vervelend vonden, dat is goed om te weten want dat kun je dan in een eventueel tweede seizoen weer meenemen", aldus de zanger, die maar wat blij is met de hoge kijkcijfers voor het SBS-programma waarin bekende Nederlanders een duet zingen met artiesten die onbereikbaar zijn.

"Ik droomde van tevoren van 900.000 kijkers, dus dit is natuurlijk fantastisch. Tijdens het maken probeer je daar niet te veel bij stil te staan, maar het speelt wel in je achterhoofd. Iedere maker die zegt dat dat niet zo is liegt. Je wil dat mensen het leuk vinden en dat ze afleiding hebben van alles wat er gebeurt."

Veel bekende collega's zeggen in interviews vaak dat ze negatieve reacties negeren, maar Schilder heeft er door The Voice mee leren omgaan. "Toen heb ik echt gemerkt dat je het gewoon niet goed kan doen. Stuurden we de ene week iemand naar huis, kreeg je die fanclub over je heen en de week erna was het weer anders. En nu pakt het goed uit, is iedereen enthousiast en dat is fijn. Je kunt de plank ook mis slaan, terwijl je denkt iets moois te hebben gemaakt. Tv maken is nu eenmaal geen absolute wetenschap, dat is ook de uitdaging."

Onmogelijke Duetten lijkt nu in ieder geval een hit: kijkers zijn enthousiast over Typhoon die met Louis Armstrong zingt en Dinand Woesthoff die een duet opneemt met een 32-jarige Willeke Alberti. "We hebben een prachtige line-up van artiesten met ook echt verrassende mensen waarvan je misschien niet wist dat ze kunnen zingen. Loes Haverkort heeft echt een heel mooi duet opgenomen en Ronnie Flex heeft iets supergaafs gedaan. Haha nee, ik kan niet vertellen wat, dan moeten mensen maar kijken."

Waken voor een overkill

Dat Schilder en Keizer nu twee keer in een weekend te zien is, zowel bij AVROTROS als SBS6, had Schilder als hij zelf mocht kiezen liever anders gezien. "Je moet toch waken voor een overkill, maar het scheelt dat er een dag tussen zit en dat het op verschillende zenders is. Collega's vragen weleens: hoe kan het nou dat jullie het allebei kunnen doen? Maar we zijn altijd loyaal gebleven aan de mensen die ons aan het begin van onze carrière hebben verder geholpen: aan de TROS en aan John de Mol en daardoor ontstaan er geen conflicten."

Schilder gaat in het programma zelf niet in een onmogelijk duet. "Daar was wel even sprake van, maar nu hebben we echt een duidelijke taak als presentatoren en dat is wel goed, denk ik. Maar ja, ik heb er wel over nagedacht hoor. Ik zou graag een duet met Sam Cooke doen, A Change is Gonna Come. Wie weet kan dat voor een tweede seizoen."

Een tweede seizoen van Onmogelijke Duetten is nog niet toegezegd, maar Schilder zou het heel leuk vinden. "Daar wachten ze bij SBS wel even mee tot ook de tweede en derde aflevering zijn geweest en of er nog steeds zoveel mensen kijken. Maar wij willen wel, al moeten we even zoeken naar weer 36 artiesten die het net zo goed doen en net zo enthousiast zijn. Misschien kunnen we ook wel wat mensen terugvragen, 36 nieuwe namen is natuurlijk wel heel veel."

Onmogelijke Duetten is op zondag wekelijks te zien om 21.40 uur bij SBS6.