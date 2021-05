Een fotograaf van persbureau Associated Press doet aangifte bij de politie omdat hij tijdens het supportersfeest na het kampioenschap van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA werd mishandeld. De fotograaf, die anoniem wenst te blijven, kreeg een trap in zijn rug en een vol blik bier tegen de zijkant van zijn hoofd, meldt Het Parool.

De fotograaf ging zondagmiddag richting de Johan Cruijff ArenA waar Ajax dankzij een 4-0-overwinning op FC Emmen landskampioen werd. Toen hij zich naar een andere kant van de menigte probeerde te verplaatsen om foto's uit een andere hoek te maken, werd de sfeer grimmig en werd er "kutfotograaf" naar hem geroepen.

Voordat hij weg kon komen, werd hij van achteren in zijn rug getrapt en liep hij een barstwond bij zijn linkeroor op door het blik bier dat zijn hoofd raakte. De fotograaf heeft zich toen bloedend en gebukt uit de voeten gemaakt.

De fotograaf heeft laten weten dinsdag aangifte te doen van de mishandeling. Tony Hicks, de adjunct-directeur van Associated Press in Londen, zegt het voorval aan te gaan kaarten bij de autoriteiten en de journalistenvakbond. Hij overweegt een officiële klacht in te dienen bij Ajax.