Ilse DeLange is per direct uit het Duitse televisieprogramma Let's Dance gestapt. De Nederlandse zangeres vindt verdere deelname onverantwoord, omdat ze een voetblessure heeft opgelopen.

"Evgeny (haar danspartner, red.) en ik hebben met een zwaar hart afscheid moeten nemen van Let's Dance", schrijft DeLange maandag op haar Instagram-pagina.

"De staat van mijn voet is gewoon te onvoorspelbaar. Verdere deelname aan het programma betekent een te groot risico. We vonden het erg moeilijk om deze beslissing te nemen, omdat we zo erg van dansen en de hele Let's Dance-familie zijn gaan houden. Hoewel ik erg verdrietig ben, ben ik ook blij dat ik zoveel mooie herinneringen uit deze ervaring heb opgedaan."

DeLange en haar partner waren succesvol in het programma dat op de Duitse zender RTL wordt uitgezonden. Het duo stond al met één been in de finale.

Enkele dagen geleden kreeg DeLange enorm veel last van haar voet tijdens een training. Na een bezoek bij de dokter bleek de voet niet gebroken te zijn, maar de zangeres kiest het zekere voor het onzekere.