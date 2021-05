Carolina Lo Galbo stopt na een seizoen met het presenteren van de 5 Uur Show. Volgens de presentatrice liggen haar journalistieke ambities elders, zegt ze maandag op Instagram.

"Nog even uitwaaien op Zeeland. Dan alweer mijn laatste vijf shows. Nu het eind van het seizoen in zicht is lijkt mij dit een natuurlijk moment om afscheid te nemen van de 5 Uur Show", schrijft Lo Galbo.

"Ik heb bijzondere mensen ontmoet en ongelofelijk veel geleerd van die pak 'm beet tachtig liveshows in een voor mij nieuwe wereld; het was inspirerend in veel opzichten. Maar mijn journalistieke ambities liggen elders: bij een minder geformatteerd programma en een vrijere rol voor mezelf."

De veertigjarige Lo Galbo, die voorheen onder meer diepte-interviews voor Vrij Nederland schreef en een literair programma voor de VPRO presenteerde, zegt dat ze zich de komende tijd onder meer op een podcast en een ander programma zal focussen. Wat die plannen precies behelzen, laat ze niet weten.

Vorig jaar augustus maakte SBS6 bekend dat Lo Galbo, samen met Brecht van Hulten, de presentatie van de 5 Uur Show voor haar rekening zou nemen.