De coronabesmetting van Kees Tol, die afgelopen donderdag in Beau te gast was, heeft geen gevolgen voor de uitzending van maandag. Presentator Beau van Erven Dorens is namelijk negatief getest, laat RTL maandag desgevraagd aan NU.nl weten.

Eerder op de dag werd bekend dat Tol positief is getest. De kans is aanwezig dat hij het virus afgelopen donderdag met zich meedroeg. RTL zegt dat de andere gasten van die uitzending geïnformeerd zijn.

De besmetting heeft geen directe gevolgen voor de makers van het programma. "Tijdens de opnames van Beau hanteren wij strikt de 1,5 meterregel. Beau en de crew hoeven hierdoor volgens de RIVM-maatregelen niet in quarantaine en zij hebben tot op heden ook geen klachten."

Daarnaast laat RTL weten dat Van Erven Dorens afgelopen weekend extra getest is en dat daar een negatieve uitslag op volgde.

"Beau en de crew worden dagelijks voor de uitzending getest. Dit behoort tot de vaste coronamaatregelen. Beau is net wederom negatief getest en is vanavond dus te zien."

Het management van Tol gaf aan Shownieuws al aan dat het goed gaat met de 39-jarige presentator.