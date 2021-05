De coronacrisis is een van de oorzaken waardoor er in Nederland een klimaat is ontstaan waarin een deel van het publiek zeer kritisch staat tegenover de pers. Dat is een van de conclusies van de jaarlijkse Persvrijheidsmonitor van Otto Volgenant en Tarlach McGonagle.

"Actievoerders tegen coronamaatregelen verwijten bijvoorbeeld de NOS nepnieuws te verspreiden. Journalisten die verslag doen van demonstraties tegen het coronabeleid werden regelmatig lastiggevallen", schrijven de onderzoekers.

Zij wijzen ook het besluit van NOS Nieuws om beveiligers mee te sturen met journalisten die verslag doen van demonstraties.

"In oktober 2020 verwijderde de NOS het logo van de satelliet- en straalwagens voor tv en radio, uit angst voor agressie en geweld tegen medewerkers. Hoofdredacteur Marcel Gelauff sprak in dit verband van 'een nederlaag voor de journalistiek'."

Tijdens de demonstraties kwam het ook wel eens voor dat niet de demonstranten, maar de politie zelf een grote uitdaging voor de aanwezige journalisten vormde. Zo werd Arnold Karskens van omroep Ongehoord Nederland ondanks een politieperskaart tijdens een demonstratie van het Museumplein verwijderd en op een andere plek pas weer vrijgelaten.

Volgens de onderzoekers is de minister van Justitie Ferd Grapperhaus zich ervan bewust dat er verschillende verbeterpunten zijn voor de politie.

"Zo kregen journalisten lang niet altijd de preferente positie om bij een aangifte extra snel geholpen te worden. Ook het op de hoogte houden van de journalist over de voortgang blijft een aandachtspunt. Politie en OM hebben toegezegd aandacht te besteden aan het vergroten van de kennis over de preferente positie van journalisten."