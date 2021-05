Lex Gaarthuis vond de nasleep van zijn carnavalslied Voorkomen is beter dan chinezen erg heftig. De Radio 10-dj heeft er naar eigen zeggen van geleerd, zegt hij in de podcast Dit Was De Radio.

Gaarthuis liet het nummer, waarin hij Chinezen de schuld van het coronavirus gaf, vorig jaar horen op de radio. De politie en het Meldpunt Discriminatie kregen duizenden meldingen over het lied.

Het Openbaar Ministerie (OM) oordeelde dat het lied niet strafbaar is, omdat het past binnen de artistieke vrijheid. Ook zou het nummer niet onnodig beledigend zijn en moet de sketch "satirisch worden opgevat". Tegenstanders van het lied deden hun beklag bij het gerechtshof, maar werden niet in het gelijk gesteld.

"Ik had gewoon zelf beter een inschatting moeten maken over hoe dat geïnterpreteerd zou kunnen worden en dat heb ik niet goed gedaan", zo blikt de dj terug. "Het is een harde leerschool geweest, maar dat ligt volledig bij mij."

Gaarthuis heeft geleerd dat je bij sketches, humor en satire goed moet nadenken over hoe je iets neerzet. "Dat heb ik tot nu toe kennelijk wel goed gezien, maar hierbij totaal niet en dat had ik wel moeten zien."