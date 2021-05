Het eerste programma dat Rob Kemps gaat presenteren nadat hij een contract tekende bij Talpa wordt een kennisquiz. De Snollebollekes-zanger wordt het gezicht van het nieuwe programma The Wheel, laat SBS maandag weten.

In het programma nemen drie kandidaten het tegen elkaar op onder leiding van Kemps. Centraal staat een wiel, waarin plek is voor één kandidaat die deze plek kan behouden door goede antwoorden te geven. Hierbij wordt hij of zij geholpen door zeven bekende Nederlanders, die ieder hun eigen expertise hebben.

The Wheel is een Nederlandse bewerking van een programma dat is gemaakt door de BBC. "Een mooiere start van mijn nieuwe televisie-avontuur kan ik me bijna niet voorstellen", vertelt Kemps. "Ik ken The Wheel van de BBC en ik heb veel zin om er, letterlijk, mijn eigen draai aan te geven."

Kemps, die de recentste De slimste mens-reeks op zijn naam schreef, gaat in elk geval drie jaar aan de slag voor Talpa.

In 2013 verwierf hij bekendheid met Snollebollekes, de feestact die hij samen met Jurjen Gofers en Maurice Huismans bedacht. Kemps staat als zanger op het podium en is bekend van hits als Links/rechts en Springen nondeju.