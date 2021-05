Onmogelijke Duetten, de SBS-show waarin bekende Nederlanders duetten opnemen met overleden en onbereikbare artiesten, is zondagavond van start gegaan met 1,2 miljoen kijkers. Nick Schilder en Simon Keizer presenteren het programma.

In de eerste aflevering deed Typhoon een duet met de in 1971 overleden Louis Armstrong, Lisa Lois zong met Adele en Dinand Woesthoff trad op met een 32-jarige Willeke Alberti. Het programma scoorde beter dan Deze quiz is voor jou, dat ervoor werd uitgezonden. Linda de Mol trok 855.000 kijkers met de quiz.

630.000 mensen zagen via ESPN Ajax de winst pakken in de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen. Ook Studio Sport Eredivisie, voor een deel in teken van de wedstrijd, werd goed bekeken: 1,8 miljoen mensen zagen de uitzending.

Daarnaast waren er goede cijfers voor de Formule 1: via Ziggo Sport keken zo'n 1,3 miljoen mensen naar de registratie van de Grand Prix van Portugal.