Albert Verlinde heeft ooit de rol van Petrus in The Passion afgeslagen. De presentator durfde niet door te zetten omdat hij dan ook moest zingen, vertelde hij aan Lex Gaarthuis in het programma De 10 Van op Radio 10.

De voormalig theaterproducent speelde in het begin van zijn carrière ook zelf rollen in musicalproducties en bleef, ook nadat hij bekend werd als presentator, nog jarenlang zanglessen volgen. "Ik heb dat heel lang volgehouden. Ik dacht: wie weet ga ik er ooit nog wat mee doen. Maar het is er nooit meer van gekomen eigenlijk."

Toen Verlinde werd gevraagd voor The Passion heeft hij daarvoor in de studio bij Eric van Tijn gezongen. "En ze waren heel enthousiast, maar er zit bij mij dan toch een soort faalangst in. Dat mensen toch ineens denken: o, hij gaat nu ook zingen, de theaterproducent die bij Boulevard zit en allemaal zo goed weet hoe het moet? En is het dan wel of niet goed? Ik vond het dan toch te eng om me daar kwetsbaar in op te stellen."

Verlinde sluit niet uit dat hij in de toekomst wel ja zegt tegen The Passion. "Ik ben daarna nog wel gebeld voor rollen in The Passion maar dat was geen zingende rol meer, maar voornamelijk, tja ik weet niet hoe al die rollen nu heten: bakker of dat soort dingen. Dus dat wacht ik rustig af."