De finale van De Verraders is geweest en daarmee is er een einde gekomen aan het eerste seizoen van het nieuwe RTL-programma. Het spel heeft veel impact gehad op de meer dan een miljoen kijkers die iedere week keken: door haar rol in De Verraders ontving Samantha Steenwijk zelfs doodsbedreigingen. Aangifte doen wil ze niet, vertelt ze aan NU.nl. De zangeres gaat er van uit dat nu de finale is geweest de dreigementen snel stoppen en wil daarnaast haar bedreigers ook geen gedoe aan doen.

Let op dit bericht bevat spoilers over de finale van De Verraders.

Het hoge woord is er eindelijk uit: Steenwijk en Chatilla van Grinsven zijn de winnaars van het eerste seizoen De Verraders. De zangeres en de basketballer sloten direct aan het begin een bondje en zijn dat altijd trouw gebleven. Ook toen Steenwijk gevraagd werd zich aan te sluiten bij de Verraders. Dat leverde haar diverse akelige berichtjes op sociale media op.

"De opluchting nu is ook echt heel groot: eindelijk kan ik mijn speltactiek uitleggen. Al die weken moest ik m'n mond houden en kon ik mezelf niet verdedigen, want je wilt het ook niet verpesten voor de makers. Maar daardoor begrepen mensen niet dat ik de andere Verraders wel moesten bedriegen om mijn eigen club trouw te blijven en kreeg ik hele nare berichten", aldus Steenwijk in gesprek met NU.nl.

"Bedreigd voel ik me niet echt, maar geïntimideerd wel. En het maakt me ook verdrietig als iemand schrijft dat ik mijn moeder nog zou verraden voor een euro. Die mensen weten niks van ons leven als gezin of hoe ik ben. Ik ga geen aangifte doen nee, ik ga er vanuit dat het nu minder wordt en anders doe ik het alsnog. Maar ik heb helemaal geen zin in gedoe en dat we naar de rechtbank moeten, voor mezelf niet, maar voor die mensen ook niet. Dat gun ik niemand."

Elkaar er doorheen slepen

"Samantha heeft ons er doorheen gesleept, maar wij haar ook", vult Van Grinsven aan. "Dat krijg je als kijker allemaal niet mee, maar wij waren twaalf uur per dag aan het opnemen: om 8.00 uur krijg je een zender om en 's avonds gaat die pas was weer af. In zo'n dag zeg en doe je onwijs veel, maar dat kun je natuurlijk niet allemaal in de uitzending stoppen, dus alle tranen heb je van ons niet gezien."

De basketballer had echt geen idee dat haar beste vriendin in het spel eigenlijk iedereen voor de gek hield. "Francis (van Broekhuizen, red.) en ik hebben één moment gehad, vlak nadat Samantha was overgestapt, dat we haar verdacht vonden. We keken elkaar toen aan tijdens de Ronde Tafel en hadden allebei hetzelfde gevoel. Maar daarna gaat de dag weer verder en gebeurt er zoveel en Samantha kon onwijs acteren, die gaf allerlei hele logische redenen waarom ze nou ineens was omgeslagen. Het is daarna altijd in mijn achterhoofd blijven spelen, maar ik vertrouwde haar toch."

Twee weken later nog nachtmerries

Hoewel De Verraders een psychologisch spel is en de emoties hoog oplopen, is Steenwijk direct duidelijk: ze is er mentaal alleen maar beter van geworden. "Ik sta sterker in het leven, dat meen ik echt. Ik dacht altijd dat ik het niet alleen kon, dat ik de mensen in mijn omgeving, mijn vrouw en mijn manager nodig had om dingen voor elkaar te krijgen. Maar nu weet ik beter: in dit spel kon ik alleen maar op mezelf rekenen, dus ik moest het wel alleen doen."

Van Grinsven had de weken na de opnames wel nachtmerries: "Het is echt een gaaf spel en ik ben heel blij dat ik heb meegedaan, maar het was wel heftig. Je gaat met spanning en angst naar bed en staat er mee op. Ik kreeg 's ochtends bij het ontbijt geen brood naar binnen, pas bij de spellen kon ik het een beetje loslaten. Maar het heeft mij ook geholpen, want ik heb echt angsten overwonnen, bijvoorbeeld toen ik me levend heb laten begraven."

Begeleiding van een psycholoog

De kandidaten worden tijdens het spel begeleid door een psycholoog. Steenwijk heeft door de dreigementen ook daarna nog contact gehad. "De nazorg is echt heel goed hoor, ook vanuit RTL, ze belden constant om te checken hoe het ging. Mensen schreeuwen nu van alles, in een opwelling, maar over twee weken zijn ze het weer vergeten."

"Ik wist dat ik niet slecht was en heb me steeds een soort Robin Hood gevoeld die haar vrienden en kwetsbare Getrouwen heeft geholpen", vervolgt ze. "Je ziet in de uitzendingen maar zo'n klein stukje van alles wat we meemaken, ik was eigenlijk constant aan het janken maar voor de spanningsopbouw is dat er uitgehaald. Dat snap ik, het is televisie maken."

Voor Van Grinsven was het haar debuut bij het grote publiek: basketbalfans kennen haar, maar de rest van Nederland waarschijnlijk niet. "Het is wel meteen een heftig debuut ja, met zoveel kijkers en zoveel mensen die er helemaal in mee worden genomen en er iets van vinden. Ik kijk gewoon zo min mogelijk op Twitter en weet ook dat negatieve reacties er nou eenmaal bij horen als je aan zoiets meedoet."

De twee winnaars zijn zo trouw aan hun bondje dat ze hebben besloten de pot niet met z'n twee te delen, maar met z'n drie: ook verliezend finaliste Loiza Lamers krijgt een deel van de zilverstaven. Steenwijk: "Dat voelde als het enige juiste, dat vonden Chatilla en ik allebei meteen." Van Grinsven: "We verdienden het gewoon alle drie. En misschien gaan we er wel samen van op vakantie, zonder gekonkel, haha."