Jeroen van der Boom werkt aan een derde reeks van zijn interviewprogramma Hoge Bomen. Hij vertelt in gesprek met De Telegraaf dat Ronald Koeman de eerste gast in het derde seizoen is.

Op de vraag of er een nieuw seizoen komt, reageert Van der Boom: "Ja, hoezo niet? Denk je dat we met deze cijfers gaan stoppen?", verwijzend naar de kijkcijfers die in het tweede seizoen tussen de 600.000 en een miljoen schommelden.

In het SBS6-programma voert de zanger in elke aflevering een gesprek met een bekende Nederlander die bij hem aan de pianotafel aanschuift. Koeman zou eigenlijk in het tweede seizoen al te gast zijn, maar dat kon vanwege de coronabesmetting van Van der Boom in maart niet doorgaan. Het gesprek met de trainer van FC Barcelona zal "over alles" gaan. "Voetbal is bijzaak, ik wil alles weten", aldus de presentator.

Wie de andere gasten in het derde seizoen zijn, is nog niet bekend. Van der Boom zegt dat hij graag meer vrouwen in zijn show wil. Het afgelopen seizoen was volgens hem een beetje "een mannenshow". Onder anderen Fred van Leer, Jack van Gelder, Paul de Leeuw en Robert ten Brink schoven toen aan. Voor het komende seizoen, waarvan de uitzenddata nog niet bekend zijn, hoopt hij Nikkie de Jager en Johnny de Mol als gasten te strikken.