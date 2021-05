Nick & Simon en Kees Tol besloten na Homeward Bound, een serie over Simon & Garfunkel, ook een reeks te maken over de Zweedse popgroep ABBA. Ook dit keer wist de kijker hen te vinden, want Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me begon vrijdag met 1,4 miljoen kijkers.

In het programma reist het Volendamse drietal door Zweden om zoveel mogelijk te weten te komen over ABBA. Met 1,4 miljoen kijkers begon het programma beter dan Homeward Bound, dat met de eerste aflevering net onder het miljoen bleef. De latere afleveringen behaalden wel meer dan een miljoen kijkers.

Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me was na het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van de vrijdagavond. The Voice Kids, dat 1,37 miljoen kijkers bereikte, werd met een kleine marge verslagen.