De redactie van AT5 heeft het vertrouwen in directeur Alphons Mertens opgezegd, nadat adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk vorige week werd ontslagen. Volgens Het Parool werd de verklaring door 35 van de 38 redactieleden ondertekend.

Afgelopen vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat het dienstverband van Pronk na 25 jaar was beëindigd wegens een 'verschil van inzicht over de inhoudelijke koers' van AT5. Hierna ontstond grote onrust op de redactie van het Amsterdamse medium, wat nu resulteert in het opzeggen van het vertrouwen in de directie.

"Het valt ons ontzettend zwaar, zeker voor de Amsterdammer voor wie wij het liefste het vuur uit de sloffen lopen, maar onder deze omstandigheden en onder deze directie kunnen wij niet langer naar behoren ons werk doen", laat de redactieraad in een verklaring weten. Redacteuren zouden zich 'onveilig en stuurloos' voelen na het ontslag van Pronk. AT5 werkt al jaren zonder hoofdredacteur, waardoor Pronk de dagelijkse leiding over de redactie had.

Eerder deze week schreven al zo'n dertig voormalig werknemers van AT5, onder wie Matthijs van Nieuwkerk en Mariëlle Tweebeeke, een brief naar de Raad van Toezicht en wethouder Touria Meliani waarin zorgen werden geuit over het ontslag van Pronk.

Martens liet eerder deze week nog weten gesprekken te voeren om het vertrouwen in de directie te herstellen. Daar is hij niet in geslaagd. De ondernemingsraad (or) van AT5 dreigt zelfs met juridische stappen nadat de directie toekomstplannen voor de zender opzette, zonder dit met de redactieraad of or te bespreken.