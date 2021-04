Hans Nijenhuis legt na vijf jaar zijn werk als hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad neer. Hij laat weten weer als schrijvend redacteur aan de slag te gaan.

Nijenhuis ging per 1 mei 2016 aan de slag als hoofdredacteur van het AD. Hij laat weten toen al van plan te zijn geweest om na vijf jaar de balans op te maken. Nijenhuis is van mening dat hij alle doelen die hij voor zichzelf had gesteld als hoofdredacteur, heeft bereikt.

Nijenhuis, die eerder werkte als chef bij nrc.next en uitgever bij NRC Media, legt per 1 juli zijn taken als hoofdredacteur neer. Erik van Gruijthuijsen, directeur-uitgever van AD, zegt het "schitterend" te vinden dat Nijenhuis blijft schrijven voor de krant. "Zijn rol voor AD is nog lang niet uitgespeeld", vindt Van Gruijthuijsen.

Volgens Nijenhuis is het nu aan de redactie, vertegenwoordigd door de redactieraad, en de directie om een opvolger voor de rol als hoofdredacteur te vinden.