RTL 5 komt met een dagelijks televisieprogramma over calamiteiten. In 112 Vandaag praten Kirsten Westrik, Gallyon van Vessem en Pim Sedee de kijker bij over opvallende meldingen bij het noodnummer. Ellie Lust is één van de experts die aanschuiven.

Voor Westrik en Sedee is het hun eerste klus voor RTL, Van Vessem werkte eerder al bij 5 Uur Live op RTL 4. Westrik is eerder politiewoordvoerder en nieuwslezer bij AT5 geweest. Sedee werkt als presentator bij De Telegraaf.

In 112 Vandaag worden bijzondere meldingen en calamiteiten uitgelicht door verslaggevers die ter plaatse zijn en experts die in de studio tekst en uitleg geven bij de incidenten. Lust schuift daarbij dagelijks aan, andere experts zullen rouleren.

Lust was werkzaam voor AVROTROS waar ze onder andere Ellie op Patrouille maakte. Begin dit jaar was ze nog te zien in Opgelicht?! NU.nl heeft bij de omroep gevraagd of deze stap nog gevolgen heeft voor haar werk daar.

112 Vandaag is vanaf 10 mei dagelijks om 21.30 uur te zien op RTL 5.