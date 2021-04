Omroep ZWART heeft meer urgentie gelegd op hun Raad van Toezicht, nadat bekend werd dat medeoprichter Akwasi zich had misdragen tijdens een interview met de EO. Omroepdirecteur Gianni Grot zegt donderdag in De Vooravond dat de omroep er vertrouwen in heeft dat zoiets niet nog eens gebeurt.

"We zijn een grote organisatie en hebben een Raad van Toezicht ingericht", vertelt Grot (rechts op de foto). "Na alles wat er is gebeurd hebben we hier urgentie op gelegd."

Ook heeft de omroep, waarover donderdag bekend werd dat die van de Raad voor Cultuur mag toetreden tot het publieke bestel, een ledenraad. "We hebben er vertrouwen in."

Akwasi was eind december te gast bij een radio-interview van de EO. Hij liep tijdens het gesprek weg, nam twee laptops mee en dwong de interviewer de gemaakte opnames te verwijderen. Het incident volgde nadat de rapper tijdens de Black Lives Matter-betoging op de Dam in juni zei dat hij Zwarte Piet "hoogstpersoonlijk een trap in het gezicht" zou geven als hij hem in november tegen zou komen.

Er werd een zaak tegen hem aangespannen maar deze werd geseponeerd, op voorwaarde dat hij binnen een jaar niet nogmaals een strafbaar feit zou begaan. Na het EO-incident werd door het Openbaar Ministerie besloten om de artiest niet te vervolgen.

'Akwasi is creatieve drijfveer'

"Dat was geen fijn proces, maar het gaat erom wat je daarna doet", vindt Grot. De omroep heeft rond de tafel gezeten met de EO en excuses aangeboden. Inmiddels bekleedt Akwasi een actieve rol achter de schermen van Omroep ZWART. "Hij is de creatieve drijfveer en zet zich in voor nieuw talent. Hij komt tot rust en is tot bezinning gekomen."

Demissionair minister Arie Slob (Media) zal een definitief oordeel vellen of de omroep en ook Ongehoord Nederland mogen toetreden tot de landelijke publieke omroepen. Omroep ZWART is al bezig met het ontwikkelen van programmaformats. "We focussen ons op human interest, opinie en kunst", legt Grot uit. "We willen Nederland bekendmaken met verhalen waar ze nog niet bekend mee zijn."

Een van die formats is een Nederlandse versie van Red Table Talk, een Amerikaanse talkshow die wordt gepresenteerd door actrice Jada Pinkett-Smith. Grot omschrijft de show als "een plek waar vrouwen in alle veiligheid ervaringen kunnen delen".

De mede door Akwasi opgerichte aspirant-omroep Omroep ZWART behaalde in november 50.000 leden en voldeed daarmee aan een van de belangrijkste criteria om als aspirant-omroep zendtijd te krijgen in het publieke omroepbestel. In februari meldde de aspirant-omroep te gaan samenwerken met BNNVARA.