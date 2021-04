Maarten van Rossem heeft samen met zijn zus Sis en broer Vincent een nieuwe reeks van de serie Hier zijn de Van Rossems gemaakt. Vanaf mei is te zien hoe ze zes weken lang verschillende steden in Nederland bezoeken.

De nieuwe reeks afleveringen is te zien vanaf 8 mei en begint in Assen. Daarnaast komen de steden Nijmegen, Kampen, Apeldoorn en Schiedam aan bod. Het seizoen eindigt met een bezoek aan Utrecht, de woonplaats van Maarten van Rossem.

In de steden vertelt het drietal ieder vanuit hun eigen expertise over wat er in de stad te zien valt. Voor Maarten is dat geschiedenis, Sis is kunsthistorica en Vincent vertelt de kijker over de stad als expert op het gebied van architectuur.

Sis van Rossem kampte in 2019 met gezondheidsproblemen, waardoor ze niet bij de opnames van Broeders in Berlijn, een spin-off van Hier zijn de Van Rossems in Duitsland, kon zijn.

In een interview met Het Parool destijds zei ze geen ja meer te zeggen als ze nu zou worden gevraagd voor Hier zijn de van Rossems. Ze vond dat het productieteam te veel in haar uitspraken knipte. "Ik heb geen enkele behoefte om aan zo'n onbenullig, oppervlakkig programma mee te doen", zei ze destijds. De positieve reacties van mensen op het programma zorgden ervoor dat ze toch weer besloot om mee te doen.

De eerste aflevering is op zaterdag 8 mei om 20.30 uur te zien op NPO2.