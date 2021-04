De achttien deelnemers van De Verraders worden iedere week op sociale media door de mangel gehaald: ze zijn irritant, vervelend of ronduit gemeen. Loiza Lamers snapt dat wel, want als ze het programma terugkijkt, ziet ze ook niet altijd de leukste versie van zichzelf.

"Soms zit ik te kijken en denk ik: Nee! Hou nou je mond!. Ik vind mezelf soms wel heel vals en naar doen, terwijl: zo ben ik helemaal niet. Het is een spel, dat haalt niet altijd het mooiste in je naar boven", aldus het model in gesprek met NU.nl.

Lamers, Kees Boot, Holly Mae Brood en Francis van Broekhuizen: allemaal deden ze mee aan het nieuwe RTL-programma waarin drie deelnemers proberen zoveel mogelijk anderen te vermoorden voor ze ontdekt worden. Samantha Steenwijk kreeg een unieke positie: zij begon als zogeheten Getrouwe, maar eindigt het spel zaterdag als Verrader. De zangeres krijgt er op sociale media het hardst van langs en vertelde zelfs doodsbedreigingen te krijgen.

Lamers vindt dat niet kunnen. "Mensen zouden toch even moeten bedenken hoe zij in zo'n spelletje zouden staan. Je neemt een soort alter ego aan: je bent niet jezelf en dat kan ook niet want dan zou je je alles persoonlijk aantrekken. Het is mooi dat de kijkers zo meeleven, maar dit gaat echt veel te ver. Samantha speelt een rol: ze was eerst Getrouwe en daarna Verrader. Ik heb het idee dat niet alleen wij als deelnemers, maar ook de kijkers de realiteit een beetje verliezen."

'We zijn er als achttien dolle stieren ingegaan'

Het spel wordt hard gespeeld en dat levert hevige emoties op bij de deelnemers. Volgens Lamers haalt De Verraders soms het slechtste in een mens naar boven. "Dat komt ook deels omdat we de eerste zijn hè. Je kunt nu nog niet afgaan op wat andere mensen hebben gedaan, wij zijn een soort proefkonijnen.

Achteraf heb ik dat wel onderschat ja en bij het terugkijken heb ik ook wel eens gedacht: had ik wel mee moeten doen? We zijn er als achttien dolle stieren in gegaan en hebben een slagveld achtergelaten, daar kunnen volgende deelnemers hopelijk van leren, haha."

Voor wie zich zorgen maakt over de gevolgen van zo'n heftig psychologisch spel: alle deelnemers zijn er volgens Lamers goed uitgekomen. "De gesprekken met een psycholoog tijdens de opnames helpen wel en het besef dat het een spel is ook. Ik heb even een week daarna moeten bijkomen, maar het heeft mij niet voor altijd veranderd. Ik vond het vooral te gek om mee te doen. En we zijn allemaal heel goed met elkaar: we kunnen helaas niet met z'n achttien aan een borrel door de coronaregels, maar we hebben wel een appgroep en een-op-een zien we elkaar regelmatig. Het is met ons helemaal goed hoor."