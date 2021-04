Drie maanden geleden deed demissionair premier Mark Rutte een oproep aan talkshowmakers om meer gebruik te maken van videobellen. Omroep MAX-directeur Jan Slagter laat desgevraagd aan NU.nl weten dat de techniek eigenlijk het best werkt met één gast.

Rutte deed eind januari een oproep aan omroepen toen de avondklok werd ingevoerd. Hij stelde dat talkshowgasten een uitzondering zouden moeten krijgen op de avondklok. Maar hij riep de makers van talkshows wel op na te denken over andere manieren om gesprekken te voeren. Bijvoorbeeld door videobellen.

Slagter zegt dat er zowel bij uitzendingen van Op 1 als ook tijdens Tijd voor MAX gebruik werd gemaakt van videobellen, maar de ervaringen zijn niet erg positief:

"Met twee of meer gasten die inbellen werkt dat gewoon niet. Dan kun je geen gesprek voeren, omdat er vaak vertraging van een paar seconden op de lijn zit. Mensen kunnen daardoor niet goed deelnemen aan een discussie en de presentatoren moeten eraan blijven denken dat er nog iemand op het scherm zit. Dit is niet de ideale oplossing."

'We moeten niet doen alsof corona ons helemaal heeft lamgelegd'

Ruim een jaar geleden werd de eerste Nederlander positief op corona getest. Sindsdien kregen televisiemakers, die onder de zogenoemde audiovisuele sector vallen, met verschillende regels te maken waarmee het virus moest worden ingedamd. Slagter erkent dat het aan het begin erg wennen was, maar concludeert nu dat er goed met de maatregelen te werken viel.

"We hadden meer tafelwisselingen, omdat mensen verder van elkaar moesten zitten. En toen ik voor het eerst zag hoe ver Martine van Os en Sybrand Niessen (de presentatoren van Tijd voor MAX, red.) uit elkaar zaten, vond ik dat erg gek. Ondanks alle maatregelen was er een hoop mogelijk."

"We hebben gewoon de Matthäus-Passion in TivoliVredenburg opgenomen en uitgezonden. Dat betekende vijf dagen lang een stokje in je neus. En alles op 1,5 meter, met bubbels en een protocol. En dat werkte. Niemand heeft corona gekregen. We moeten niet doen alsof corona ons helemaal heeft lamgelegd. Bijna alle programma's zijn doorgegaan, alleen de opnames in het buitenland waren lastig."

Opnames Droomhuis Gezocht waarschijnlijk binnenkort hervat

Slagter noemt als voorbeeld het populaire programma Droomhuis Gezocht, dat door het negatieve reisadvies niet kon worden opgenomen. "Ik denk dat zoiets ergens in juli, augustus best weer zou kunnen. Maar dat betekent wel dat je alle regels nog steeds in acht moet nemen. En je weet niet hoe het met COVID is in andere landen."

Ook het publiek werd drastisch ingeperkt en in de meeste gevallen zelfs weggelaten. Of het publiek in dezelfde vorm bij programma's van Omroep MAX terug zal komen is nog onzeker.

"Je mist publiek, aan de andere kant is het ook weer niet zo dat je daarom geen programma kunt maken. Ik ben er nu zo aan gewend. Ik ga eens goed nadenken of we wel altijd publiek nodig hebben. Dat er op de achtergrond van een serieuze talkshow mensen zitten te luisteren ziet er leuk uit, maar of het nodig is? Voor sommige programma's is dat wel het geval. Om sfeer te krijgen bijvoorbeeld. "

Het weglaten van publiek zou ook in de kosten kunnen schelen, zegt Slagter: "We hebben meestal genoeg publiek, maar soms moet je mensen huren. Dat kost ongeveer 25 euro per persoon. Als je er twintig hebt staan kost dat toch snel bijna 500 euro. Maar het meeste geld gaat op aan coronatesten en aparte kasten waar we al onze apparatuur inleggen om te ontsmetten, zodat alle gasten bijvoorbeeld een schone microfoon krijgen."

Jan Slagter denkt ook dat hij na de coronacrisis bepaalde 'coronaregels' zal blijven volgen. "Ik hoef niet iedereen meer een hand te geven. Ik weet niet wat er met die hand gebeurd is." Jan Slagter denkt ook dat hij na de coronacrisis bepaalde 'coronaregels' zal blijven volgen. "Ik hoef niet iedereen meer een hand te geven. Ik weet niet wat er met die hand gebeurd is." Foto: BrunoPress

'We hebben bij ons geen uitbraak gehad'

Slagter is tevreden hoe zijn omroep is omgegaan met de pandemie. "We hebben geen enkele uitbraak gehad bij ons. In de studio en in ons hele pand heb ik apparaten staan om de lucht te zuiveren. En iedereen bij ons moet zijn handen desinfecteren. Ook al ben je twee minuten bij je auto geweest en kom je weer terug. Ik heb voor iedereen op kantoor ook sneltesten gekocht, zodat ze die kunnen afnemen als ze een keer 's ochtends wakker worden en denken: 'Ik voel me toch niet zo lekker.'"

"Ik ben ook heel streng. Zodra ik zie dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan heeft diegene aan mij een hele slechte. Op het moment dat iemand ook maar een beetje kucht, wordt hij of zij naar huis gestuurd. Als mijn mensen en ik niet voorzichtig zijn, brengen we onze gasten in gevaar."

Wanneer de coronacrisis voorbij is, dan wil Slagter sommige nieuwe 'coronagewoonten' erin houden: "Niet meer zoenen. Ik deed het weleens op mijn verjaardag, maar ik ben ermee gestopt. En als ik iemand ontmoet vind ik het best om mijn handen gewoon op elkaar te doen. Ik hoef niet iedereen meer een hand te geven. Ik weet niet wat er met die hand gebeurd is."