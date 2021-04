De Raad voor Cultuur vindt dat Ongehoord Nederland (ON!) een plek in het omroepbestel moet krijgen, maar plaatst kanttekeningen bij de kritische blik van de omroep op de NOS. ON!-voorzitter Arnold Karskens zegt tegen NU.nl te willen luisteren naar kritiek, maar vindt het belangrijk dat de journalistiek zichzelf scherp houdt.

ON! en Omroep ZWART, de omroep van rapper Akwasi, moeten voorlopig een plek in het publieke bestel krijgen, zo luidde het advies van de Raad voor Cultuur aan demissionair minister Arie Slob (Media) donderdag.

ON! moet zich volgens de raad wel distantiëren "van de structurele diskwalificatie van de NOS als onafhankelijke nieuwsvoorziening". Als ON! de NOS stelselmatig blijft beschuldigen van het bewust verspreiden van desinformatie, doet de nieuwe omroep afbreuk aan het vertrouwen in het bestel en aan de journalistiek in haar totaliteit, schrijft de raad.

"Dat mag de Raad voor Cultuur natuurlijk best vragen", zegt de 66-jarige Karskens. "Maar wij zijn er ook om het nieuws van de andere kant te belichten. Als je ziet dat er in Nederland eenzijdig wordt bericht over een oorlog of over een sociaal probleem, dan vind ik dat je als journalist de vrijheid moet hebben om dat te becommentariëren. Zo houden we elkaar scherp. Journalisten mogen ook altijd kritiek hebben op politici, dat is heel mooi. Maar de journalistiek schiet in de stress als we kritiek hebben op elkaar. Terwijl ik vind dat het voor een goede Nederlandse journalistiek helemaal niet erg is als je af en toe iemand wijst op zijn vooringenomenheid."

'Mensen hebben ook kritiek op ons'

Oud oorlogsverslaggever Karskens benadrukt dat hij ook zorgvuldig zal omgaan met de kritiek die hij of zijn omroep krijgt en dat hij openstaat voor de dialoog met de NOS.

"Mensen hebben ook kritiek op ons en als dat zinnig is dan luisteren we daarnaar en passen we onze houding aan. Zonder kritiek verwaarloost alles. Ik zie Marcel (Gelauff, hoofdredacteur NOS, red.) af en toe en dan geven we elkaar gewoon netjes een hand. We doen daar allebei niet flauw over. Zo zitten we in elkaar."

De Raad voor Cultuur schreef in zijn advies dat ON! en Omroep ZWART "van toegevoegde waarde zijn, omdat ze een herkenbare stroming vertegenwoordigen, nieuwe doelgroepen bedienen en de verscheidenheid van het aanbod vergroten".

Karskens zegt het belangrijk te vinden dat ON! als maatschappelijke stroming serieus genomen wordt. "De Raad voor Cultuur gaat daarin mee en dat vinden we heel erg fijn. Zij zien ook in dat de groep ongehoorde Nederlanders die nu niet aan bod komt in Hilversum, mensen die kritisch zijn over massa-immigratie en de macht van de Europese Unie en die achter Nederlandse tradities als Zwarte Piet staan, via ons hun geluid kunnen laten horen."