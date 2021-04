Het nieuwe programma van Frans en Mariska Bauer, De Bauers: Bestemming Onbekend, is woensdag begonnen met 992.000 kijkers. Rooijakkers over de vloer scoorde meteen daarna 1,1 miljoen kijkers.

In De Bauers gaan de zanger en zijn vrouw op bezoek bij diverse gemeenschappen om alles te leren over hun levenswijze. Daarvoor reizen ze door Europa en ontmoeten allerlei mensen. In gesprek met NU.nl vertelde Frans Bauer dat hij toch minder nuchter blijkt te zijn dan hij dacht.

Art Rooijakkers ging op bezoek bij zanger Rolf Sanchez en cabaretier Richard Groenendijk, wat hem 1,1 miljoen kijkers opleverde. Het is daarmee de best bekeken aflevering van dit seizoen. Vorige week keken er nog 1,06 miljoen mensen naar Rooijakkers bezoek aan operazangeres Francis van Broekhuizen.

De kijkcijfers van de documentaire over André Hazes blijven steken op 600.000. De eerste en de tweede aflevering van Kleine Jongen werden door respectievelijk 809.000 en 694.000 mensen bekeken.