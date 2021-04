De omroepen ON! van journalist Arnold Karskens en ZWART van onder anderen rapper Akwasi moeten voorlopig een plek krijgen in het publieke bestel. Dat adviseert de Raad voor Cultuur donderdag aan demissionair minister Arie Slob (Media). Het adviesorgaan plaatst wel kanttekeningen bij beide omroepen vanwege recente incidenten.

ON! en ZWART zijn volgens de raad "van toegevoegde waarde, omdat zij een herkenbare stroming vertegenwoordigen, nieuwe doelgroepen bedienen en de verscheidenheid van het aanbod vergroten". ON!, ofwel Ongehoord Nederland, moet zich naar de mening van de raad wel distantiëren "van de structurele diskwalificatie van de NOS als onafhankelijke nieuwsvoorziening".

Als ON! de NOS stelselmatig blijft beschuldigen van het bewust verspreiden van desinformatie doet de nieuwe omroep afbreuk aan het vertrouwen in het bestel en in de journalistiek in zijn totaliteit, schrijft de raad.

Ook een recent incident waarbij Akwasi een EO-journalist "op onaanvaardbare wijze onder druk heeft gezet om materiaal te verwijderen" zorgt voor bezorgdheid bij de raad. Ook ZWART dient alert te blijven op journalistieke waarden, staat in het advies.

Volgens de raad is het belangrijk dat de publieke omroep een podium blijft waar alle mogelijke stemmen worden gehoord. Hierbij moeten wel "journalistieke waarden, visies en opinies op basis van feiten" bovenaan blijven staan.

Eind maart werd al bekend dat beide omroepen voldoende leden hadden om toe te treden tot het omroepbestel. Voor aspirant-omroepen en voor omroepen met een voorlopige erkenning geldt een minimum van 50.000 leden.

Omroepen zouden verplicht Raad voor de Journalistiek moeten erkennen

In het advies schrijft de raad verder dat omroepen verplicht moeten worden om de Raad voor de Journalistiek te erkennen. Op dit moment zijn de omroepen dat nog niet, maar de raad wil onderzoeken of die mogelijkheid er kan komen. Verder zouden omroepen een "meer toegespitste" journalistieke code moeten onderschrijven.

De huidige aspirant-omroepen PowNed, WNL en HUMAN hebben volgens de raad inmiddels hun extra waarde voor het bestel bewezen. In de komende vier jaar moeten zij een samenwerkingsomroep vormen met een van de zes reeds erkende omroepen AVROTROS, KRO-NCRV, BNNVARA, EO, MAX en VPRO.

De raad vreest door het grote aantal (aspirant-)omroepen wel voor versplintering van het publieke bestel. Door onder meer de ontzuiling en de individualisering zijn de doelgroepen en dus de criteria voor toelating van verschillende stemmen niet meer duidelijk. Er moeten dus scherpere maatstaven worden opgesteld, adviseert de raad aan de minister.

Demissionair minister Slob moet voor 1 augustus een definitieve beslissing maken over de toetreding van ON! en ZWART. Na goedkeuring zullen zij de komende jaren te zien zijn in het publieke omroepbestel.