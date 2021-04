Iets minder dan 1,9 miljoen mensen hebben dinsdag overdag naar de registratie van Koningsdag in Eindhoven gekeken, waarmee de uitzending niet het best bekeken programma van de dag is. Naar De beentjes van Sint-Hildegard keken 2,5 miljoen mensen, waarmee de film de absolute winnaar is.

Doorgaans staat het NOS Journaal van 20.00 uur op de eerste plek in de dag top 25 van Stichting KijkOnderzoek, maar met 2,3 miljoen kijkers blijft die uitzending onder het aantal kijkers van de film met Herman Finkers in de hoofdrol.

De film werd voor het eerst uitgezonden op televisie. In 2020 was de film van Johan Nijenhuis al te zien in bioscopen en trok toen 700.000 bezoekers. De beentjes van Sint-Hildegard vertelt over Jan (Finkers) die 35 jaar getrouwd is met Gedda (Johanna ter Steege) en het benauwd krijgt van zijn huwelijk. In een poging meer ruimte te krijgen probeert Jan van alles, waardoor hij uiteindelijk in een gesloten afdeling terechtkomt.

De koningsdagregistratie begon om 11.00 uur met 1,9 miljoen kijkers, naar de uitzending vanaf Paleis Soestdijk in de middag keken 559.000 mensen.

Het nieuwe programma Snackmasters, tegenover De beentjes van Sint-Hildegard op RTL 4, is dinsdag begonnen met 723.000 kijkers.

De dag top 5 van dinsdag 27 april 1. De beentjes van Sint-Hildegard (NPO1) - 2.527.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.325.000 kijkers

3. Koningsdag 2021 (NPO1) - 1.889.000 kijkers

4. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.429.000 kijkers

5. Op1 (NPO1) - 1.185.000 kijkers