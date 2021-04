Twee Spaanse journalisten die maandag werden ontvoerd in Burkina Faso, zijn om het leven gebracht, heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez dinsdag bekendgemaakt. Ook een Ier is gedood, maakte de regering van het Afrikaanse land bekend.

De twee journalisten waren maandag met opnames voor een documentaire bezig toen ze samen met de Ier in gijzeling werden genomen door een groep islamisten. Die vielen een patrouille aan die optrad tegen stropers in het oosten van Burkina Faso.

De ontvoerden maakten deel uit van een groep van militairen, boswachters en buitenlandse journalisten. De gewapende terroristen die het konvooi met ongeveer veertig mensen in het oosten van het land aanvielen, gebruikten twee pick-ups en motoren.

De twee Spaanse mannen waren bezig met een documentaire over stroperij in een natuurreservaat. Hun lichamen zijn geborgen. Wat er precies is gebeurd bij de aanval is onduidelijk, zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya. Het is een gevaarlijk gebied, waar terroristische groepen, stropers, criminelen en jihadisten actief zijn.

De voormalige Franse kolonie heeft al jaren te maken met geweld door islamisten vanuit buurland Mali. Dat kostte bijna elfhonderd mensen het leven, meer dan een miljoen mensen sloegen op de vlucht.