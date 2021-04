Radio- en televisiepresentatrice Tineke de Nooij heeft dinsdag op haar tachtigste verjaardag de Media Oeuvre Award 2021 ontvangen.

De Nooij kreeg de Media Oeuvre Award 2021 uit handen van radiomaker Ad Bouman tijdens een speciale uitzending over haar loopbaan op NPO Radio 5. "Ik kan toch niets anders", reageerde de radiomaakster bescheiden op het krijgen van de oeuvre award.

De Nooij was in 1960 de eerste vrouwelijke radio-dj in Nederland. De radiomaakster verzorgde toen uitzendingen voor Radio Veronica, dat uitzond vanaf een schip dat buiten de territoriale wateren voor Scheveningen lag. Op 24 december 2020 zond Omroep MAX op NPO1 een thema-uitzending over haar zestigjarig mediajubileum uit.

Voor Veronica en RTL maakte De Nooij onder meer documentaires, muziekprogramma's en middagtelevisie. In 1986 was ze tegelijk te zien op twee televisiezenders en trok vijf miljoen kijkers.

In 2016 vernoemde Omroep MAX, waarvoor de radiomaakster nog steeds programma's maakt, de Tineke Trofee naar De Nooij. De radiomaakster ontving de eerste trofee en mag die sindsdien ieder jaar weggeven aan iemand die zich verdienstelijk maakt voor de maatschappij.

Voor haar werk kreeg De Nooij meerdere oeuvreprijzen, waaronder de Marconi Oeuvre Award en de ere Zilveren Reissmicrofoon.