Het klusprogramma Help, Mijn Man is Klusser! heeft maandag 1.027.000 kijkers getrokken. Daarmee belandde de eerste aflevering van het veertiende seizoen van het RTL 4-programma op de negende plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's.

In het klusprogramma helpt presentator John Williams voornamelijk vrouwen van wie de partner is vastgelopen bij het verbouwen van de woning.

De presentator liet in 2016 weten dat de eerste tien jaar van Help, Mijn Man is Klusser! "voorbijgevlogen" waren. De honderdste aflevering van het klusprogramma was te zien in november 2018.

1,4 miljoen kijkers zagen maandag hoe in realityprogramma Chateau Meiland het geslacht bekendgemaakt werd van het kind dat Maxime Meiland en haar vriend verwachten. Het stel onthulde in verwachting te zijn van een meisje.