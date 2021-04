Albert Verlinde heeft zijn contract bij Talpa met twee jaar verlengd, maakte het bedrijf maandag bekend in een persbericht. Hij gaat ook de komende jaren tweemaal per week als entertainmentdeskundige aan de slag bij Shownieuws. Het gaat niet om een exclusief contract, waardoor hij ook bij andere zenders eventueel televisieprogramma's kan maken.

De zestigjarige politicus zegt in een reactie blij te zijn met de verlenging van zijn dienstverband. "De samenwerking met Talpa Network is de afgelopen jaren uitstekend en heel prettig geweest. Shownieuws is in die tijd nog meer een eersteklas entertainment programma geworden, met een geweldige redactie en een top team aan experts."

Bij het RTL-programma Beau vertelt Verlinde dat hij ook niet uitsluit dat hij weer nieuwe musicals gaat ontwikkelen. "Die kans is er wel. Op productievlak begint het te borrelen, ik zeg altijd: 'ik ben een producent in pauzestand, dus niet in ruste.' De ideeën borrelen op en die gaan allemaal een la in."

Eind 2020 vertrok Verlinde als Managing Director bij Stage Entertainment Nederland. Daar gaf hij sinds 2015 leiding, maar hij wilde een nieuwe weg inslaan. Verlinde maakte met Stage Entertainment onder meer de musicals The Bodyguard, Was getekend, Annie M.G. Schmidt en Lazarus.