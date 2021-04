Voor het programma De Bauers: Bestemming Onbekend dompelen Frans en Mariska Bauer zich onder in levenswijzes van gemeenschappen die ze voorheen misschien niet eens kenden. Ze leren zichzelf en elkaar op een nieuwe manier kennen. De zanger vertelt in gesprek met NU.nl dat hij toch niet zo nuchter in het leven staat als hij dacht.

De zanger ging er altijd van uit dat hij van nature een meer nuchtere persoonlijkheid heeft dan zijn vrouw Mariska, maar dit bleek tijdens de opnames toch niet helemaal te kloppen. Het stel duikt in het programma in de levensstijl van verschillende gemeenschappen en de twee weten van tevoren niet waar ze terecht gaan komen. In verschillende landen, vooral in Europa, ondergingen ze trommeltherapie, kwamen ze in aanraking met helende stenen en werden ze behandeld met kikkergif.

Bauer dacht aanvankelijk dat hij hier minder open voor zou staan dan Mariska, maar in de praktijk bleken de behandelingen en therapie meer effect op hem te hebben. "Ik ben normaal wel een goedgelovige Thomas, maar niet per se op dit vlak. Ik dacht, dit zal wel geen effect hebben op mij, maar ik gaf me eraan over en heb echt bizarre dingen meegemaakt. Ik had gedacht dat ik daar minder in zou geloven, maar daar ben ik echt op teruggekomen", vertelt de zanger. "Het bleek inderdaad helemaal andersom te zijn", stelt Mariska.

Zingende bomen en planten

De verschillen tussen de twee vielen vooral op toen ze het dorp Damanhur in Italië bezochten. De inwoners die een eigen munt hebben en een trouwverbintenis van een jaar met elkaar aangaan, communiceren ook met bomen en planten, waar ze muziek uit halen.

Frans en Mariska Bauer tijdens de opnames van De Bauers: Bestemming Onbekend. (Foto: RTL) Frans en Mariska Bauer tijdens de opnames van De Bauers: Bestemming Onbekend. (Foto: RTL) Foto: RTL

"Ik had nooit gedacht dat ik de bomen in mijn tuin muziek zou kunnen laten maken. Ik had er een apparaatje voor meegekregen, music of the plants. Ik heb in mijn eigen tuin de proef op de som genomen. Als het mooi weer is komt er een vrolijk en melodieus geluidje uit. Op een donkere dag klinkt het net alsof die bomen depressief zijn. Mariska moet er altijd om lachen als ik het zeg en de kinderen vragen zich hardop af wat er met de me aan de hand is", lacht Bauer.

"Ik denk er het mijne van", aldus Mariska. "Hij is er nog helemaal vol van en ik denk: het zal wel. Ik geloof daar niet in." Hoewel ze een andere kijk hebben op bepaalde, ervaringen, hadden ze het programma niet zonder elkaar willen doen. Mariska: "Ik denk niet dat je dit programma alleen kan doen. Je verwerkt alles samen."

Minder vlees en muzikale inspiratie

Frans en Mariska Bauer benadrukken allebei hoe het maken van het programma hun ogen heeft geopend voor andere levensstijlen en hun kijk op de wereld en het leven heeft beïnvloed.

Bauer, die naar eigen zeggen altijd wel een stukje vlees op zijn bord had, besloot na een bezoek aan een ecodorp in Wageningen ook minder vlees te consumeren. Ook op het gebruik van plastic wordt in huize Bauer nu strenger gelet.

"Omdat we van tevoren niet wisten waar we terecht zouden komen, konden we ons niet voorbereiden op de ontmoetingen", vertelt de zanger. "We gingen de gesprekken aan zonder van tevoren allerlei vragen te bedenken. Je gaat dus puur uit van je emotie op dat moment. Door de open gesprekken hebben we geleerd over onze vooroordelen en kijken we nu anders tegen veel dingen aan."

"We zijn erachter gekomen is dat de mensen op alle plekken die we bezochten veel meer bezig zijn met elkaar en de natuur en de krachten die daarmee samen gaan. Wij vergeten in ons drukke leven nog weleens wat echt belangrijk is."