RTL en Martijn Koning hebben de affaire rond Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet uitgepraat, laten beide partijen maandag in een gezamenlijke verklaring weten. De cabaretier zal in de toekomst in diverse programma's als gast welkom zijn.

De roast die Koning in maart in de RTL-talkshow Jinek over Baudet deed, leidde de afgelopen anderhalve maand tot verwijten over en weer. De FVD-leider was zo boos over de roast dat hij wegliep uit het programma, waarna presentatrice Eva Jinek en RTL excuses aanboden aan de politicus.

RTL en Koning hebben afgelopen weekend een goed gesprek gehad over de kwestie. "We laten het verleden achter ons en gaan met een schone lei de toekomst in", laten zij weten.

Daarnaast zal Konings cabaretshow Koning van de Dieren door RTL worden herhaald. De zender en de cabaretier blijven ook in gesprek over toekomstige initiatieven. De twee partijen geven geen verdere toelichting op het gesprek.