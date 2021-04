Hannelore Zwitserlood verlaat na 2,5 jaar De 538 Ochtendshow met Frank Dane, liet ze maandag weten in het radioprogramma. De sidekick is woensdag voor het laatst te horen in de radioshow.

Zwitserlood licht toe graag met verschillende dingen tegelijk bezig zijn. Volgens de radiomaker en voormalig nieuwslezer verdient de 538 Ochtendshow "100 procent focus".

"Ik ga meer tijd en energie steken in mijn podcast, in mijn sportvlogs, ik ga columns schrijven, commercials en voice-overs inspreken én lekker bijslapen", aldus Zwitserlood. De radiomaker zegt nog nog niet precies te weten wat er op haar pad zal komen.

Radiopresentator Frank Dane zegt het nieuws van Zwitserloods vertrek al langere tijd te weten. Het programma zou het nieuws volgens Dane bewust hebben stilgehouden, om Zwitserlood niet "wekenlang afscheid" te laten nemen.

Geruchten over gedwongen vertrek kloppen volgens Zwitserlood niet

Volgens geruchten zou het vertrek van Zwitserlood gedwongen zijn. Radio 538 zou voor een andere koers kiezen omdat de luistercijfers van De 538 Ochtendshow zouden tegenvallen.

In een reactie aan NU.nl laat Zwitserlood weten dat de geruchten over een gedwongen vertrek niet kloppen. De radiomaker twijfelde zelf al maanden over een vertrek bij het radioprogramma. Ze heeft dan ook zelf de stap gezet om De 538 Ochtendshow met Frank Dane te verlaten.