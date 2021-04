Britse sterren pleiten voor de introductie van een 'coronapaspoort' zodat de culturele sector sneller kan heropenen. In een open brief aan premier Boris Johnson, ondertekend door onder anderen acteur Ralph Fiennes en componist Andrew Lloyd Webber, wordt opgeroepen om test- en vaccinatiebewijzen in te voeren waarmee bezoekers onder meer naar het theater of een festival kunnen.

In het 'paspoort' zou bijvoorbeeld staan dat de bezoeker negatief is getest op het coronavirus of is gevaccineerd. De briefschrijvers stellen daarnaast voor dat bezoekers met zo'n bewijs geen afstand hoeven te houden tijdens evenementen en dat het dragen van een mondkapje niet nodig is, meldt The Guardian. Er moeten snel oplossingen komen waarmee evenementen weer veilig mogelijk zijn, vinden ze.

Honderden muzikanten en artiesten schreven vorige week ook al een brief aan Johnson. Artiesten als Paul McCartney, Kate Bush en Noel Gallagher vinden dat er iets moet worden gedaan aan de wet rond de inkomsten vanuit streamingdiensten. Volgens hen is de huidige wetgeving, waarbij muzikanten en artiesten een klein percentage verdienen aan gestreamde muziek, niet meer van deze tijd.