De nieuwe SBS6-programma's van Gordon (The Cube) en Martien Meiland en Britt Dekker (First & Last) hebben geen vuist kunnen maken tegen de concurrentie op RTL 4 en de NPO.

De eerste aflevering van de spelshow The Cube begon om 20.00 uur en werd door 368.000 kijkers gezien.

Meiland, die met zijn reallifesoap De Meilandjes verzekerd is van hoge kijkcijfers, en Dekker trokken vanaf 21.30 uur ruim 750.000 kijkers. Het programma staat daarmee op de tiende plaats van de kijkcijfertop 25 van Stichting KijkOnderzoek. The Cube viel buiten deze ranglijst.

De grote winnaars van de vrijdagavond waren, naast het NOS Journaal met ruim twee miljoen kijkers, Bed en Breakfast op NPO1 (1,6 miljoen) en The Voice Kids op RTL 4 (1,44 miljoen).