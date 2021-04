Het voorarrest van een van de drie verdachten die betrokken waren bij de aanval op een persfotograaf in Lunteren is met twee weken verlengd, schrijft De Gelderlander.

De politie hield na het voorval op maandagavond, waarbij de persfotograaf met zijn auto in een sloot werd geduwd door een shovel, twee mensen aan. Een van hen was de 34-jarige bestuurder van de shovel, die wordt verdacht van poging tot doodslag.

Later werd nog een derde persoon aangehouden, een 55-jarige man uit Lunteren, die wordt verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging. Diezelfde verdenking geldt voor de eerder aangehouden 21-jarige man uit Barneveld.

Van wie het voorarrest is verlengd, wil een woordvoerder van de rechtbank niet zeggen. "We zitten nog vroeg in het onderzoek, dan melden we niet veel." Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

61 Dashcambeelden tonen hoe shovel auto van fotograaf omkiept

Voorgeleiding van een van de verdachten is ingetrokken

Vrijdag zouden twee van de drie verdachten worden voorgeleid, maar de voorgeleiding van een van hen is ingetrokken. Waarom dat zo is, is niet duidelijk.

De persfotograaf, genaamd Timothy, was maandag in het Gelderse Lunteren om foto's te maken van een brand. Hij zat samen met zijn vriendin in de auto, die door het voorval met de shovel op z'n kop in de sloot belandde. Het stel moest door de brandweer worden bevrijd.