Het spelprogramma I Can See Your Voice heeft donderdag het tweede seizoen afgetrapt met 1.090.000 kijkers. Dat leverde het RTL 4-programma de zesde plek in de lijst van best bekeken programma's op.

In I Can See Your Voice is elke week een artiest te gast. Die moet samen met een fan en met hulp van panelleden Marieke Elsinga, Fred van Leer, Danny de Munk en Edsilia Rombley bepalen welke kandidaten kunnen zingen, zonder ze ook daadwerkelijk te horen zingen.

De panelquiz 10 voor Taal maakte donderdag na twaalf jaar afwezigheid zijn rentree op de Nederlandse televisie. Het programma bekroonde de terugkeer met 1.011.000 kijkers. Het SBS6-programma met taal- en woordspellen eindigde daarmee op de achtste plek.

De registratie van de voetbalwedstrijd Ajax-Utrecht trok via ESPN 596.000 kijkers. Dat was voldoende voor de zeventiende plaats.