Het onderzoek naar de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag van een verslaggever van de NOS wordt uitgevoerd door een extern bureau. Dat bevestigt een NOS-woordvoerder donderdag na berichtgeving van De Telegraaf.

Het onderzoek richt zich op de kwestie waarin beschuldigingen van ongewenst gedrag zijn gedaan aan het adres van een radioverslaggever, aldus de woordvoerder. "In deze kwestie past grote zorgvuldigheid. We hebben daarom besloten om een onafhankelijk en deskundig bureau in de arm te nemen."

De verslaggever in kwestie werd eerder deze maand op Twitter door verschillende jonge mannen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag nadat vergelijkbare berichten over inmiddels vertrokken D66-Kamerlid Sidney Smeets de ronde deden. Zo zou hij jonge homoseksuele jongens hebben benaderd via Twitter in de hoop met hen af te spreken. Enkelen van hen zeggen destijds minderjarig te zijn geweest.

Over de stand van het onderzoek en hoeveel tijd dat onderzoek in beslag gaat nemen, kon de woordvoerder niets zeggen. "Het gaat hier om een vertrouwelijke relatie tussen werkgever en werknemer, dus hier kunnen we geen details over delen."

De NOS kondigde na de online beschuldigingen direct aan uitvoerig onderzoek te gaan doen. Nu is een extern bureau ingeschakeld "met onafhankelijke deskundigen op dit terrein". De NOS wil niet zeggen of de journalist op dit moment aan het werk is.